Gazzetta sicuro: “Harrison e Solomon via, Fiorentina non intenzionata a spendere 20 milioni”

I due erano entrambi in prestito

Sembra invece destinata a concludersi l’avventura a Firenze di Jack Harrison e Manor Solomon, arrivati in prestito rispettivamente da Leeds e Tottenham. Per acquistarli servirebbe un investimento vicino ai 20 milioni complessivi, ma il club non appare intenzionato a esercitare il diritto di riscatto. Harrison non ha convinto pienamente, mentre Solomon, pur mostrando qualità, ha pagato diversi problemi fisici che ne hanno limitato continuità e rendimento. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.