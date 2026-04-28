Oltre 15 milioni per il riscatto di Harrison e Solomon. Nazione: “Paratici li valuterà su dei parametri”

In ogni caso la Fiorentina avrà bisogno di esterni

Harrison e Solomon, che si fa? Quesito pesante quello che riguarda i due esterni offensivi arrivati nella sessione di mercato di gennaio e che tra qualche settimana saranno al centro del tavolone dei riscatti da far valere o... saltare. Di sicuro le valutazioni che dovrà fare Paratici saranno condizionate da diversi parametri. Si parte da quello dell'investimento finanziario (comprarli entrambi costerà oltre 15 milioni), per arrivare a quello tecnico.

Di sicuro c'è che giocatori come Harrison e Solomon saranno pedine indispensabili per costruire un modulo offensivo dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Dunque le mosse sugli esterni non potranno essere sbagliate. E club e allenatore potrebbero avere alternative da selezionare. Infine il loro rendimento da gennaio ad oggi. Rendimento cosi e così, con quello di Solomon condizionato da troppi infortuni. Lo scrive La Nazione.