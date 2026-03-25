Repubblica svela: “La Fiorentina sembra orientata al riscatto di Solomon. Harrison? Permangono dubbi”

I nuovi acquisti si sono inseriti in un contesto di crescita collettiva, contribuendo al miglioramento di risultati, punti e prestazioni. A livello individuale, però, ciascun giocatore ha ancora margini di sviluppo in vista del finale di stagione, che sarà decisivo. Il protagonista principale resta Manor Solomon, considerato il miglior acquisto di gennaio. L’esterno israeliano ha dato qualità e imprevedibilità all’attacco, soprattutto quando impiegato nel suo ruolo naturale a sinistra.

Nonostante un recente infortunio, è pronto a rientrare e a diventare una risorsa fondamentale per la squadra, impegnata tra campionato e Conference League, con l’obiettivo della salvezza e il sogno di un trofeo. Situazione diversa per Harrison, partito bene grazie alla condizione fisica ma poi scivolato indietro nelle gerarchie, anche per la crescita di altri compagni. Resta comunque utile per la sua versatilità tattica. In prospettiva, la società sembra orientata a riscattare Solomon, mentre il futuro dell’inglese è più incerto e il suo prestito potrebbe concludersi a fine stagione. Lo scrive Repubblica Firenze.