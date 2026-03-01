1 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Corriere dello Sport: “Solomon in caso di recupero lampo potrebbe rientrare con l’Inter”

Rassegna Stampa

Redazione

1 Marzo · 10:03

Aggiornamento: 1 Marzo 2026 · 10:03

FiorentinaSolomon

Probabilmente la Fiorentina non forzerà i tempi e l'israeliano rientrerà dopo la sosta

Nel pomeriggio di ieri la Fiorentina ha fatto il punto sugli infortunati attraverso un doppio report. Riguardo a Manor Solomon gli accertamenti clinico-strumentali parlano di una «lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra». Il che significa che l’israeliano dovrebbe assentarsi per almeno due-tre settimane, saltando sicuramente gli ottavi di Conference League contro il Rakow (12 e 19 marzo). 

Non è da escludere che, in caso di recupero veloce, l’attaccante rientri per la gara di Serie A con l’Inter. Ma più probabilmente sarà di nuovo a disposizione da dopo la sosta di fine marzo. Quanto a Luca Lezzerini, il report dice «lesione di I grado del muscolo retto femorale della coscia destra», quindi la degenza si annuncia più breve (una-due settimane). Per il suo ritorno il portiere ha già messo nel mirino la partita con la Cremonese. Lo riporta il Corriere dello Sport.

