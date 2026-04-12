12 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:07

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Solomon domani sarà in panchina, rientra in un momento chiave per la Fiorentina”

Rassegna Stampa

Nazione: “Solomon domani sarà in panchina, rientra in un momento chiave per la Fiorentina”

Redazione

12 Aprile · 09:24

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 09:24

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Solomon è tornato in gruppo, pare in modo definitivo

La notizia migliore, in casa Fiorentina, è arrivata dal Viola Park: Manor Solomon è tornato in gruppo (stavolta – a quanto pare – in modo definitivo) e salvo sorprese sarà convocato per la sfida di domani contro la Lazio. Un rientro tutt’altro che banale, perché cade nel momento chiave della stagione viola, tra la volata finale in campionato e il difficile ritorno di Conference contro il Crystal Palace.

L’esterno ha svolto per intero l’allenamento di ieri pomeriggio, lasciandosi definitivamente alle spalle i postumi della lesione di I/II grado al retto femorale rimediata a fine febbraio contro lo Jagiellonia. In realtà Solomon era clinicamente guarito già da un paio di settimane, ma tra una gestione personalizzata e il sospetto di una lieve ricaduta (sempre smentita, però, dal club) non era ancora tornato a disposizione. Stavolta però ci siamo: l’ex Tottenham partirà dalla panchina contro la squadra di Sarri, con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe e candidarsi per una maglia da titolare nel delicatissimo impegno europeo di giovedì.

Un recupero che pesa, dunque, e non solo in ottica coppa: il passo falso della Cremonese a Cagliari ha infatti aumentato le speranze viola di poter centrare quanto prima la salvezza ed in tal senso l’incrocio di domani con la Lazio ha assunto un valore mai così importante. Lo scrive La Nazione.

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