Corriere Fiorentino: “Solomon, voluto da Paratici ha convinto tutti. In caso di salvezza verrà riscattato”

A un certo punto, sabato sera, sembrava che tutto fosse scritto nel destino. La prima di Fabio Paratici in tribuna e, proprio sotto i suoi occhi, una vittoria firmata dai due giocatori che tutti riconducono al nuovo direttore sportivo. Prima il gol-capolavoro di Manor Solomon, poi l’assist al bacio di Jack Harrison per il 2-1 di Kean. Difficile immaginare un regalo di benvenuto più bello.

Com’è andata a finire (purtroppo per la Fiorentina) si sa ma quelle due giocate, così come l’impressione e la speranza di aver fatto bene a portarli a Firenze, restano. Mettiamola così insomma: in un momento in cui sopra al Viola Park paiono aver preso la residenza fissa nuvoloni neri e pessimismo, questi due ragazzi arrivati a gennaio rappresentano quei raggi di sole che, magari a fatica, cercano di farsi spazi regalando uno squarcio di luce. Un discorso questo, buono soprattutto per Solomon. Probabilmente, la più bella sorpresa di questa complicatissima stagione. Certo, serviranno altre conferme, ma sarebbe sciocco negare quanto sia stato positivo il suo impatto sulla serie A: 7 presenze, due gol (uno in fila all’altro, prima a Napoli e poi al Toro), l’esordio contro la Cremonese bagnato con il cross che portò alla rete decisiva di Kean e, nel mezzo, tante giocate che fanno capire come mai Paratici abbia immediatamente pensato a lui quando c’è stato da cercare esterni offensivi buoni per trasformare l’attacco di Vanoli.

Un’operazione lampo, agevolata dal fatto che il cartellino appartenesse al Tottenham, chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Senza obblighi, nemmeno legati a qualche condizione particolare. Eppure, nel giro di 326’ (tanti ne ha giocati finora) ha già convinto tutti. Tifosi, allenatore e dirigenza. E magari non ci sarà già una decisione definitiva ma tutti i segnali, in caso di salvezza, portano all’acquisto a titolo definitivo sulla base di (circa) 10 milioni. Starà a lui, da qui a fine stagione, spazzare via anche gli eventuali e ultimi dubbi. Del resto, si fatica a pensare che d’ora in avanti possa uscire dagli undici titolari. Lo scrive il Corriere Fiorentino.