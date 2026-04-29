Harrison e Solomon al capolinea. Corriere dello Sport: "Salvo ripensamenti, non verranno riscattati"

Solo Fabbian e Brescianini sono sicuri di restare

Infine i prestiti che sono a Firenze da gennaio: Fabbian, Brescianini, Rugani, Solomon e Harrison. Per i primi due c’è l’obbligo di riscatto condizionato alla salvezza, rispettivamente a tredici milioni con il Bologna e a dieci con l’Atalanta, mentre per il centrale ex Juventus il riscatto (a due milioni) è legato sempre alla salvezza e a cinque presenze almeno da 45 minuti l’una (adesso è a tre). Sui due esterni c’è l'opzione di riscatto (a dieci e a sette milioni): salvo cose clamorose nelle quattro partite da giocare e relativi ripensamenti, sono destinati a tornare in Inghilterra. Lo riporta il Corriere dello Sport.