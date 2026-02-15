Dini: “Solomon ha fatto meglio la fase difensiva rispetto a quella offensiva. Novità positiva Ranieri”

Giulio Dini, avvocato in ambito sportivo, ha parlato della vittoria della Fiorentina contro il Como a RadioFirenzeViola, queste sono le sue parole: “La prestazione non è stata banale, perché ci ha permesso di recuperare quello che è successo col Torino, partita nella quale la Fiorentina avrebbe meritato la vittoria. Da ieri mi porto con me l’atteggiamento. E’ ciò che è stato insolito, la novità che abbiamo accolto con molto piacere, è stata quella di Ranieri, con la testa giusta, che provoca anche l’avversario.

Poi sono stati inseriti due esterni che non hanno qualità indimenticabili, ma che sicuramente sono due giocatori che non mollano, che tengono alto il livello dell’identità. Chi arriva dalla Premier League sa che prima bisogna lottare e poi si deve giocare: Solomon ha fatto meglio la fase difensiva rispetto a quella offensiva. Aggiungo poco altro perché credo che ieri la partita l’abbia sbagliata il Como, anche se gioca così con tutte. Vuole provare a creare una superiorità in mezzo, a portare Ramon da dietro, a costruire questa trama fitta. Giocando così può capitare che arrivi una sconfitta contro una squadra che sta finalmente più arretrata e compatta”.