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Notizie Dini Fiorentina

Dini: "Solomon ha fatto meglio la fase difensiva rispetto a quella offensiva. Novità positiva Ranieri"

15 febbraio 2026 17:09

Non verrà fatto nessun ricorso contro il Nuovo Franchi, Luca Dini ha parlato a titolo personale

10 marzo 2022 09:36

Dini: "Sorpreso dall'iniziativa di Antognoni nei confronti della Fiorentina. Mi dissocio completamente"

26 luglio 2021 19:27

Dini: "Chiesa? Firenze non ha perso un suo simbolo, non c'era un legame viscerale con la città"

06 ottobre 2020 19:07

Dini: "Clima difficile a Firenze, strada in salita per Pioli. Mi auguro che i DV allestiscano grande squadra"

04 luglio 2017 23:44

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