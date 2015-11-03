Notizie Dini Fiorentina

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Dini: "Chiesa? Firenze non ha perso un suo simbolo, non c'era un legame viscerale con la città"
06 ottobre 2020 19:07
Dini: "Clima difficile a Firenze, strada in salita per Pioli. Mi auguro che i DV allestiscano grande squadra"
04 luglio 2017 23:44
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