Non verrà fatto nessun ricorso contro il Nuovo Franchi, Luca Dini ha parlato a titolo personale

Il ricorso annunciato ieri in radio non vero fatto

A proposito del ricorso annunciato via radio contro i risultati del concorso internazionale bandito per il restyling del Franchi. Lo Studio Populous non ha ancora preso una decisione a riguardo. Luca Dini, che non è un architetto, ma un Yacht Designer, Founder & Creative Director, pur avendo collaborato con lo studio Populos alla stesura del progetto escluso, non è un progettista dello Studio di Populous. Le affermazioni di Dini sono quindi da ritenersi di carattere esclusivamente personale. Lo scrive La Nazione.

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