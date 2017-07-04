Dini: "Clima difficile a Firenze, strada in salita per Pioli. Mi auguro che i DV allestiscano grande squadra"
L'avvocato e dirigente sportivo fiorentino Giulio Dini, è stato ospite a Sky Sport ed ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "Entreranno tantissimi soldi nelle tasche della Fiorentina, ci sarà...
L'avvocato e dirigente sportivo fiorentino Giulio Dini, è stato ospite a Sky Sport ed ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "Entreranno tantissimi soldi nelle tasche della Fiorentina, ci sarà modo di fare un mercato all'altezza della situazione. Ad oggi i Viola stanno smobilitando, bisognerebbe risvegliarsi ad fine agosto per vedere quella che sarà la squadra che affronterà il nuovo campionato. Ho la sensazione che la dirigenza allestirà una rosa competitiva, anche se Pioli non avrà assolutamente la strada spianata."