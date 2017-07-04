Dini: "Clima difficile a Firenze, strada in salita per Pioli. Mi auguro che i DV allestiscano grande squadra"

L'avvocato e dirigente sportivo fiorentino Giulio Dini, è stato ospite a Sky Sport ed ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "Entreranno tantissimi soldi nelle tasche della Fiorentina, ci sarà...

A cura di Redazione Labaroviola 04 luglio 2017 23:44

Condividi