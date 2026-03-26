26 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:37

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Gazzetta: “Solomon proverà a strappare almeno la convocazione per la trasferta con il Verona”

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Solomon proverà a strappare almeno la convocazione per la trasferta con il Verona”

Redazione

26 Marzo · 10:05

Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 10:05

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Prima dello stop ha avuto un buono impatto in Serie A

Manor Solomon è stato un arcobaleno dopo la tempesta: arrivato a gennaio dal Tottenham via Villarreal – dove aveva giocato negli ultimi sei mesi – si è presentato al popolo della Fiorentina con 2 gol in 11 presenze tra campionato e Conference League, prima di fermarsi contro lo Jagiellonia per una lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Un buon impatto sulla Serie A prima dello stop di un mese, che lo ha costretto a saltare sei partite.L’obiettivo è esserci subito dopo la sosta per il gran finale. Oggi l’esterno israeliano tornerà a lavorare al Viola Park come gli altri suoi compagni, dopo i tre giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli, e proverà a strappare almeno la convocazione per la trasferta di Verona di sabato 4 aprile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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