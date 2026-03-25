25 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Domani la Fiorentina torna al Viola Park. Da valutare Solomon e Mandragora. Lamptey continua nel recupero”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Domani la Fiorentina torna al Viola Park. Da valutare Solomon e Mandragora. Lamptey continua nel recupero”

Redazione

25 Marzo · 10:07

Aggiornamento: 25 Marzo 2026 · 10:07

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I giorni di riposo concessi alla squadra stanno per finire

Sta per scadere il rompete le righe: domani riprenderanno gli allenamenti al Viola Park. Paolo Vanoli potrà lavorare con un gruppo di calciatori più assortito del previsto, considerando che la Fiorentina è l’ottava squadra italiana con meno convocati dalle Nazionali (solo sei).  I prossimi giorni saranno fondamentali per provare a riavere a disposizione alcuni infortunati, ossia Solomon fermato da una «lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra», Mandragora che si porta dietro da giorni un problema al polpaccio, Lezzerini alle prese con un guaio alla coscia, e Lamptey che sta recuperando dalla rottura del crociato risalente allo scorso settembre. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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