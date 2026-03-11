11 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:26

Nazione svela: “Fiorentina infastidita per l’infortunio di Solomon, diventato imprescindibile”

11 Marzo · 10:24

Solomon si è fatto male in una gara che non avrebbe neanche dovuto giocare

Se c’è una cosa che, più di altre, ha dato fastidio alla Fiorentina in queste ultime settimane di regressione (da un punto di vista del gioco e dei risultati) è stato l’infortunio di Solomon. Un giocatore diventato imprescindibile per Vanoli che si è fatto male nel corso di una gara (il ritorno con lo Jagiellonia) che l’israeliano nemmeno avrebbe dovuto giocare e che invece, se tutto andrà bene, lo porterà a rientrare dopo la sosta, il 4 aprile a Verona.

Questo per far capire, ad oggi, che valore abbia per il mondo viola la Conference e, di conseguenza, quale dovrà essere d’ora in poi il diktat nella gestione della rosa in questa fase centrale di marzo, che porterà al doppio turno europeo col Rakow e alle difficilissime sfide (per motivi diversi) con Cremonese ed Inter. Lo riporta La Nazione.

