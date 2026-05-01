Zahavi su Solomon: "Assurdo rinunciare ad uno così forte solo per 10 milioni perché è veramente poco"

L'ex giocatore israeliano ha parlato del suo connazionale in maglia viola

Eran Zahavi, ex attaccante del Palermo, ha espresso il suo pieno sostegno a Manor Solomon, definendo il prezzo del suo riscatto da parte della Fiorentina come un’opportunità imperdibile. Per Zahavi, sborsare i dieci milioni di euro previsti sarebbe quasi un favore fatto al club viola, considerando il valore del giocatore.

L'ex calciatore è stato molto diretto sulla questione economica: “Nel calcio moderno, una cifra come dieci milioni di euro è praticamente insignificante”, ha osservato. Ha poi rincarato la dose in merito alle ambizioni della società: “La Fiorentina si trova nella condizione di dover investire per restare competitiva in Serie A e ha bisogno di innesti di qualità. Vi garantisco che non c’è nessun altro profilo in tutto il continente con le doti di Solomon che venga via a un prezzo così basso”.