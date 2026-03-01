1 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Solomon, che tegola! Almeno un mese di stop. Potrebbe tornare in campo contro il Verona”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

1 Marzo · 09:45

di

L'israeliano potrebbe sfruttare la sosta di marzo

L’antivigilia di Udinese-Fiorentina ha confermato le cattive sensazioni che si sono respirate fin da subito sulle condizioni fisiche di Manor Solomon. Il report medico del club viola non lascia spazio a dubbi e parla di «una lesione tra primo e secondo grado del muscolo retto femorale della coscia destra». Tradotto, lo stop non sarà breve. Come da prassi il club gigliato non ha comunicato tempi di recupero nel proprio report, ma la sensazione è che servirà almeno un mese per rivedere in campo l’esterno israeliano, che tanto bene stava facendo in questo scorcio di stagione. Andando nel dettaglio, l’ex Tottenham potrebbe sfruttare anche la sosta di fine marzo per tornare in campo a Verona il 4 aprile alla vigilia di Pasqua. Il mirino può essere puntato sul Bentegodi e se così fosse salterebbe quattro partite di campionato (Udinese, Parma, Cremonese e Inter) oltre alle due di Conference contro il Rakow. Lo scrive La Nazione.

