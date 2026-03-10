Gazzetta: “Kean punta al ritorno contro la Cremonese, Solomon dovrebbe rientrare dopo la sosta”

Ha provato fino all’ultimo a essere disponibile per la sfida contro il Parma, ma alla fine Moise Kean ha dovuto alzare bandiera bianca e seguire la partita dalla tribuna. Il dolore alla tibia non gli ha dato tregua e lo staff medico della Fiorentina ha preferito non correre rischi.

Adesso l’obiettivo dell’attaccante è il prossimo impegno contro la Cremonese, in una vera e propria corsa contro il tempo che Kean vuole vincere. Il centravanti viola sarà comunque assente in Conference League: anche in caso di recupero, la sua gestione dovrà essere molto attenta, considerando che gran parte delle speranze di salvezza della Fiorentina passano proprio dai suoi gol.

Lunedì diventerà quindi fondamentale ritrovare la via della rete, visto che i viola sono rimasti a secco nelle ultime due giornate: prima nella trasferta contro l’Udinese, quando Kean era in campo, e poi al Stadio Artemio Franchi contro il Parma, partita in cui l’attaccante non è stato disponibile. Come già accaduto la scorsa settimana, Kean verrà valutato giorno dopo giorno. Domenica mattina, prima della gara, aveva sostenuto anche un ultimo provino, ma alla fine non è stato inserito neppure in panchina.

Nel frattempo al Viola Park continua a lavorare intensamente anche Solomon, che punta a rientrare dopo la sosta ma spera di poter anticipare i tempi di recupero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.