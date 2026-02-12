Corriere dello Sport: “Solomon ha già convinto la Fiorentina a riscattarlo. Ma tutto dipende dalla permanenza in A”

Il vento di speranza batte dall’altra parte della Manica: è da lì che sono arrivati Solomon e Harrison, le due frecce nell’arco della Fiorentina. «Nel calcio di oggi è difficile giocare senza esterni» diceva Vanoli dopo la sconfitta contro l’Atalanta a fine novembre. Un mese dopo ecco il blitz per l’israeliano, poi anche l’inglese. Due calciatori da rilanciare opzionati grazie a Paratici.

Pur non esercitando ancora i compiti da ds (carica ricoperta ufficialmente dal 4 febbraio) l’ex Tottenham ha lasciato il calco su entrambe le operazioni: più diretto il coinvolgimento su Solomon, anche lui proveniente dagli Spurs, ma anche nella trattativa che ha portato Harrison a Firenze c’è il peso del nuovo volto della dirigenza. Solomon e Harrison erano stati messi nel mirino a dicembre, entrambi convinti dal progetto e dalla credibilità di Paratici. La ventata “internazionale” auspicata dallo stesso ds nella conferenza stampa d’insediamento della settimana scorsa è iniziata proprio con questi due colpi.

Sia l’israeliano che l’ex pupillo di Bielsa sono stati decisivi col Torino: il primo con un destro a giro da applausi che ha avuto il merito di stappare la partita per i viola per l’1-1 che ha colorato per un attimo un Franchi freddo e ingrigito, il secondo con l’imbucata (piuttosto scolastica c’è da dire, ma conta sempre come un assist) per Moise Kean nell’azione del 2-1. L’impatto del mercato arrivato tutto d’un tratto, dopo che fino a quel momento c’erano stati solo i guizzi di Brescianini (col Cagliari) e dello stesso Solomon (a Napoli), prime marcature inutili ai fini dei punti.

Il numero diciannove è già a due reti – consecutive tra l’altro – e, anche perché è arrivato per primo a gennaio, è quello dei cinque acquisti che ha giocato di più: 326′ che a quanto pare sono bastati a convincere la dirigenza sull’eventuale riscatto. Ovviamente dipenderà tutto dalla permanenza in Serie A, ma in caso di mantenimento della categoria in questo momento pare una formalità l’operazione che prevederebbe un esborso di 10 milioni di euro al Tottenham per garantirsi il cartellino di Solomon. Lo riporta il Corriere dello Sport.