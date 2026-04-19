Gazzetta: “Gud? Deve ancora convincere. Solomon? Dubbi causa guai fisici. Harrison vicino all’addio”

Il loro impiego è importante anche per decidere il futuro

Impiegare il più possibile Harrison, Solomon e Gudmundsson sarebbe utile anche sotto un'altra prospettiva e cioè capire quali e quanti di loro meritino di far parte del gruppo che guiderà la ripartenza in vista della prossima stagione. Possono ancora giocarsi la conferma, con situazioni del tutto diverse fra loro.

Gud è a Firenze da quasi due anni e deve ancora convincere la piazza con il suo talento, Solomon da gennaio ha conquistato tutti ma i guai fisici possono far riflettere, mentre Harrison ad ora sembra il più lontano alla permanenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.