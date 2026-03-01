Nazione: “Solomon fuori, Vanoli studia le alternative. Gud al lavoro per recuperare brillantezza”

Intanto Vanoli ha già cominciato a studiare le alternative. Che oggettivamente non sono molte. Negli ultimi allenamenti si è continuato a lavorare sul recupero di Gudmundsson, che al di là di una guarigione clinica deve ritrovare in fretta brillantezza atletica. L’islandese era il padrone della fascia sinistra prima dell’infortunio contro il Torino. E da lì dovrebbe riprendere il suo campionato dopo lo spezzone nei supplementari contro lo Jagiellonia.

Con Gudmundsson e Kean a completare l’attacco sarà Harrison sulla destra. Anche qui pochi dubbi, perché Parisi dovrà verosimilmente giocare terzino sinistro. Gosens potrebbe essere convocato con tanto di mascherina protettiva, ma ha comunque sulle gambe la partita complicata di giovedì sera in un momento in cui non è brillantissimo. Guardando dopo Udine, con il coinvolgimento del tedesco, Parisi potrà dare una mano agli esterni offensivi. Lo scrive La Nazione.