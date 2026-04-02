Cecchi: "Gudmundsson ha deluso, lo aspettiamo da troppo tempo: se è in forma gioca Solomon"

Le dichiarazioni di Stefano Cecchi sul momento in casa Fiorentina dopo la sosta per le qualificazioni ai Mondiali

Il noto giornalista, Stefano Cecchi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "L'atmosfera con la quale ci siamo lasciati voglio sperare sia rimasta nella testa e nelle gambe dei giocatori. La Nazionale sconfitta ci consegna un Kean che ha funzionato. La Fiorentina ha attraversato un periodo buio, ma ha saputo uscirne.

Su Piccoli: "Io stravedo per Kean, è un centravanti assoluto. Ma Piccoli è stato un buon sostituto, si porta addosso quel cartellino così alto che lo condanna. È un buon centravanti che nel momento del bisogno la sua parte la fa eccome".

Aggiunge: "Se Solomon sta bene, gioca lui. Io stravedo per Gudmundsson, ma lo aspettiamo da tempo".

Sulla Conference: "La partita di giovedì ha fascino. Credo che la Conference - che non è la Coppa dei Campionati - è un percorso europeo che potrebbe riservarci qualcosa di grande. Perché abbandonarla?"