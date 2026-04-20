Probabile formazione SKY Sport: Vanoli sceglie Gudmundsson e Solomon in sostegno a Piccoli come unica punta

La Fiorentina giocherà stasera per ottenere gli ultimi punti per la salvezza

A SKY è stata fatta una formazione probabile della Fiorentina che sarà di scena a Lecce, gli uomini di Vanoli giocheranno con un 4-3-2-1 con De Gea in porta, sugli esterni Gosens e Dodò, mentre i centrali saranno Ranieri e Pongracic, a centrocampo agiranno Fagioli, Mandragora e Ndour con Gudmundsson e Solomon dietro a Piccoli al posto del nuovamente assente Kean che è ancora infortunato. In panchina il ristabilito Brescianini, mentre sono ancora out Parisi e Fortini