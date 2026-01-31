Solomon: “Sono contento per il primo gol ma purtroppo non ha portato punti. Spero che ne arrivino altri”

Manor Solomon, dopo la sconfitta contro il Napoli ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste sono le sue parole: “Sono deluso del risultato, perché volevo portare via punti anche se non era semplice contro il Napoli in questo stadio. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni per pareggiare ma dobbiamo guardare avanti. Cosa migliorare? Le opportunità che ci creiamo dobbiamo sfruttarle meglio. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita con il Torino, da domani analizzeremo cosa è successo a Napoli”.

Sul gol: “Sono contento per il primo gol ma purtroppo non ha portato punti. Spero che ne arrivino altri, io darò il mio meglio. Pensiamo avanti”.