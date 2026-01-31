31 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Solomon: “Sono contento per il primo gol ma purtroppo non ha portato punti. Spero che ne arrivino altri”

News

Solomon: “Sono contento per il primo gol ma purtroppo non ha portato punti. Spero che ne arrivino altri”

Redazione

31 Gennaio · 21:24

Aggiornamento: 31 Gennaio 2026 · 21:31

TAG:

Solomon

Condividi:

di

L'attaccante viola analizza la prestazione e guarda già alla sfida contro il Torino, felicità per il primo gol, ma bisogna migliorare

Manor Solomon, dopo la sconfitta contro il Napoli ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste sono le sue parole: “Sono deluso del risultato, perché volevo portare via punti anche se non era semplice contro il Napoli in questo stadio. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni per pareggiare ma dobbiamo guardare avanti. Cosa migliorare? Le opportunità che ci creiamo dobbiamo sfruttarle meglio. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita con il Torino, da domani analizzeremo cosa è successo a Napoli”.

Sul gol: “Sono contento per il primo gol ma purtroppo non ha portato punti. Spero che ne arrivino altri, io darò il mio meglio. Pensiamo avanti”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio