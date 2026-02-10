10 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gudmundsson out. Gazzetta: “Contro il Como, Solomon al suo posto. A destra Harrison o Parisi”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gudmundsson out. Gazzetta: “Contro il Como, Solomon al suo posto. A destra Harrison o Parisi”

Redazione

10 Febbraio · 09:46

Aggiornamento: 10 Febbraio 2026 · 09:46

TAG:

FiorentinaSolomon

Condividi:

di

A Gud, la Fiorentina ha un valido piano alternativo

Assenza Gudmundsson? La Fiorentina adesso ha comunque un valido piano alternativo che può arginare, senza scossoni, l’assenza del numero 10 impiegando subito Solomon sulla sinistra, lato in cui fra l’altro incide maggiormente. Harrison (o Parisi) sarà schierato dalla parte opposta, come già accaduto contro il Torino a gara in corso visto che, quando Gud è uscito per infortunio all’inizio del secondo tempo, Solomon è stato spostato da destra a sinistra. A Como questa soluzione verrà utilizzata dall’inizio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio