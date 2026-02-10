Gudmundsson out. Gazzetta: “Contro il Como, Solomon al suo posto. A destra Harrison o Parisi”

Assenza Gudmundsson? La Fiorentina adesso ha comunque un valido piano alternativo che può arginare, senza scossoni, l’assenza del numero 10 impiegando subito Solomon sulla sinistra, lato in cui fra l’altro incide maggiormente. Harrison (o Parisi) sarà schierato dalla parte opposta, come già accaduto contro il Torino a gara in corso visto che, quando Gud è uscito per infortunio all’inizio del secondo tempo, Solomon è stato spostato da destra a sinistra. A Como questa soluzione verrà utilizzata dall’inizio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.