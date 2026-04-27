Solomon da 5, peggiore in campo. Nazione: "Decisamente sotto il suo standard. Alla lunga cala"

Prova sempre, è vero, la giocata anche se non sempre gli riesce

Manor Solomon, attaccante della Fiorentina, è stato il peggiore in campo, 5 in pagella per La Nazione: “Decisamente sotto il suo standard. Prova sempre, è vero, la giocata anche se non sempre gli riesce. In avvio tiene bassa la retroguardia ospite, mettendo in difficoltà Walukiewicz. Ha la palla migliore del primo tempo, ma da sotto misura sbaglia. Poi alla lunga cala e non riesce più a essere concreto, sbagliando alcune valutazioni che avrebbero meritato decisioni (e sorte) ben diverse”.