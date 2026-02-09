Lady Solomon, super emozionata dopo il goal: “Ho pianto come una matta dopo l’esultanza”

Dopo aver realizzato la rete contro il Torino, l'attaccante della Fiorentina, Manor Solomon, ha esultato portandosi il pollice alla bocca e mettendosi un pallone sotto la maglia. Questo per ricordare...

Dopo aver realizzato la rete contro il Torino, l'attaccante della Fiorentina, Manor Solomon, ha esultato portandosi il pollice alla bocca e mettendosi un pallone sotto la maglia. Questo per ricordare la gravidanza che è quasi giunta al proprio termine, della moglie, Dana Voshtsina. Un fatto questo che ha finito per far commuovere la compagna: “Questa esultanza mi ha emozionata tantissimo, ti amo Manor. Ho pianto come una matta a lungo”. Il giocatore contro il Torino ha trovato il suo primo goal al Franchi, dopo la piccola gioia contro il Napoli al Maradona.