Corriere Fiorentino: “Vanoli rimanda il turnover alla Conference. 4-1-4-1 confermato. Solomon dal 1’”

Niente turnover, rimandato invece al match di Conference in Polonia. Vanoli conferma il 4-1-4-1 delle ultime settimane. Pochi i dubbi di formazione con Solomon che giocherà titolare al posto dell’acciaccato Gudmundsson e con Parisi che agirà da esterno alto sulla destra visto il rientro in difesa di Gosens, mentre in mezzo (dove agirà Fagioli) Ndour è favorito su Brescianini per affiancare Mandragora. Con Pongracic e Comuzzo davanti a De Gea Dodò sarà il terzino destro, al centro dell’attacco confermato Kean. Lo scrive il Corriere Fiorentino.