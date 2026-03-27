27 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:32

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Corriere Fiorentino: “Paratici ha già deciso di riscattare Solomon per 10 milioni”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Paratici ha già deciso di riscattare Solomon per 10 milioni”

Redazione

27 Marzo · 10:32

Aggiornamento: 27 Marzo 2026 · 10:32

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Solomon si sta mettendo in mostra con la Fiorentina

Sul futuro di Manor Solomon, il ds viola Fabio Paratici ha già le idee chiare, fosse solo per continuare a immaginare una Fiorentina da plasmare sul 4-2-3-1, modulo originariamente scelto anche all’inizio di questa stagione. Il ds che ha seguito il suo trasferimento dal Villarreal alla Fiorentina, via Tottenham, avrebbe già deciso per il suo riscatto dagli Spurs sulla base dei 10 milioni pattuiti lo scorso gennaio, un’ulteriore conferma di come il talento israeliano stia sfruttando l’opportunità di mettersi in mostra in viola. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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