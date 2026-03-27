Corriere Fiorentino: “Paratici ha già deciso di riscattare Solomon per 10 milioni”

Sul futuro di Manor Solomon, il ds viola Fabio Paratici ha già le idee chiare, fosse solo per continuare a immaginare una Fiorentina da plasmare sul 4-2-3-1, modulo originariamente scelto anche all’inizio di questa stagione. Il ds che ha seguito il suo trasferimento dal Villarreal alla Fiorentina, via Tottenham, avrebbe già deciso per il suo riscatto dagli Spurs sulla base dei 10 milioni pattuiti lo scorso gennaio, un’ulteriore conferma di come il talento israeliano stia sfruttando l’opportunità di mettersi in mostra in viola. Lo riporta il Corriere Fiorentino.