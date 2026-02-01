Nazione elogia Solomon: “Miglior partita da quando è arrivato. Intelligente nel seguire la ripartenza”

Manor Solomon da 6,5 è stato invece il migliore per La Nazione: “La sua migliore partita da quando è arrivato e non solo per il gol. Ma per la presenza dentro la partita anche mentalmente. Stringe su Vergara, quando l’esterno azzurro si allarga sulla corsia, sacrificandosi. E’ il più vivace sulla rotaia di destra, provando sempre a passare l’avversario diretto e creare superiorità.

Segue con intelligenza la ripartenza viola ed è il più lesto a ribadire in gol. Dal 69′ Parisi”.