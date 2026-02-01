1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione elogia Solomon: “Miglior partita da quando è arrivato. Intelligente nel seguire la ripartenza”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione elogia Solomon: “Miglior partita da quando è arrivato. Intelligente nel seguire la ripartenza”

Redazione

1 Febbraio · 10:07

Aggiornamento: 1 Febbraio 2026 · 10:07

TAG:

FiorentinaNapoliSolomon

Condividi:

di

Solomon il migliore al Maradona

Manor Solomon da 6,5 è stato invece il migliore per La Nazione: “La sua migliore partita da quando è arrivato e non solo per il gol. Ma per la presenza dentro la partita anche mentalmente. Stringe su Vergara, quando l’esterno azzurro si allarga sulla corsia, sacrificandosi. E’ il più vivace sulla rotaia di destra, provando sempre a passare l’avversario diretto e creare superiorità.
Segue con intelligenza la ripartenza viola ed è il più lesto a ribadire in gol. Dal 69′ Parisi”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio