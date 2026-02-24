Harrison da 5,5 in pagella. Nazione: “Mezzo passo indietro per l’inglese tutto grinta e corsa”

Jack Harrison per La Nazione è stato il peggiore in campo, 5,5 in pagella: “Finora, quando è stato chiamato in causa non è stato mai banale. Stavolta però mezzo passo indietro per l’inglese tutto grinta e corsa. Almeno fino al gol del vantaggio viola sembra una gara come le altre. L’incrocio con l’interessante Angori dovrebbe accende la corsia, ma le premesse di un duello restano solo sulla carta e anche i cross restano un miraggio. Può succedere”.