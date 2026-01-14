14 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:54

Corriere dello Sport: “Harrison? Da spalmare l’ingaggio, guadagna quanto De Gea”

Fiorentinaharrison

Nell'ottima dei sei mesi, la Fiorentina gli riconoscerebbe la metà fino a giugno

La Fiorentina vira su Jack Harrison. L’esterno del Leeds United è il prescelto degli uomini mercato viola per rinforzare la fascia destra. Fabio Paratici ha pescato in casa per garantire a Vanoli un elemento con cui possa insistere sul 4-3-3. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. Le cifre sono ancora da definire, ma l’affare è ben indirizzato. Nel caso in cui a fine stagione l’attaccante restasse, scatterebbe un accordo fino al giugno del 2029. Almeno secondo i termini che le società stanno discutendo nelle ultime ventiquattro ore di negoziato.

Harrison guadagna più o meno 3 milioni di euro netti a stagione, quindi quanto De Gea alla Fiorentina. Non sarebbe un grosso problema nell’ottica dei sei mesi (il club di Commisso gli riconoscerebbe la metà fino a giugno). L’ingaggio andrebbe poi spalmato nei tre anni successivi. Sta di fatto che il classe 1996, con un contratto biennale al Leeds, è prossimo al trasferimento a Firenze. Sarà il terzo acquisto di gennaio dopo Solomon e Brescianini, nonché la conferma della forte volontà della dirigenza viola di rifornire l’organico di esterni offensivi. Ci siamo quasi, entro breve arriverà la fumata bianca. Lo scrive il Corriere dello Sport.

