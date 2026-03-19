Harrison: "La Cremonese fa parte del passato. Stasera c'è una competizione in cui vogliamo andare avanti"

Questa sera, prima della gara di ritorno di Conference League contro il polacchi del Rakow, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l'esterno della Fiorentina Jack Harrison: Come avete preso la vittoria...

Questa sera, prima della gara di ritorno di Conference League contro il polacchi del Rakow, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l'esterno della Fiorentina Jack Harrison: Come avete preso la vittoria di Cremona?: "È stata una vittoria fondamentale, ma ci piace preparare ogni gara nel migliore dei modi. La Cremonese fa parte del passato e stasera c'è una competizione in cui vogliamo andare avanti vincendo".

Come avete preparato la partita di oggi?

"Nelle ultime partite abbiamo avuto delle difficoltà, ma conosciamo la nostra forza. Loro sono molto bravi a ripartire in contropiede. Dobbiamo mettere in pratica ciò che abbiamo provato in questi giorni con il mister".