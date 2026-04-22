Gazzetta: “Harrison ha un riscatto a 10 milioni, Paratici cercherà di capire se fattibile a condizioni migliori”

Continuità ed intensità, qualità apprezzate da Vanoli

Harrison si è imposto per continuità e intensità, qualità particolarmente apprezzate da Paolo Vanoli. Il suo rendimento in crescita potrebbe spingere il club a valutare il riscatto, fissato intorno ai 10 milioni. Le ultime giornate saranno decisive: raggiunta la salvezza, la dirigenza guidata da Fabio Paratici cercherà di capire se ci sono margini per trattenerlo, magari a condizioni più favorevoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.