Corriere dello Sport non ha dubbi: “Harrison pronto, domani sarà in campo al Viola Park”

Per vedere Jack Harrison in viola ci sarà da pazientare ancora fino a domani. Il calciatore è da ieri ufficialmente il terzo rinforzo della campagna acquisti invernali della Fiorentina ma, dopo essere arrivato venerdì a Firenze, è tornato in Inghilterra per risolvere alcune pratiche legate al visto. Complice la pausa di oggi, con Vanoli che ha concesso il martedì libero a tutta la squadra, il primo giorno di scuola per lui sarà domani. Intanto le pratiche formali sono terminate. Nella tarda mattinata di ieri la Fiorentina ha comunicato l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto (fissato a 7 milioni circa) del calciatore nato a Stoke-on-Trent, in Inghilterra, il 20 novembre 1996, aggiungendo anche che il nuovo arrivato vestirà la maglia numero 17, recentemente indossato da queste parti da Zaniolo, Castrovilli, Veretout e Joaquin.

Contestualmente al comunicato dei viola, è arrivato anche quello del club che detiene ancora il cartellino di Harrison, il Leeds, che ha augurato il meglio a un calciatore che ha vestito la maglia dei Whites per 219 volte, mettendo a referto 34 reti. Il saluto dei suoi vecchi tifosi non è stato caloroso, anzi, tanti si interrogavano con un umorismo tutt’altro che british se convenisse o meno augurargli il meglio per questa nuova avventura. C’è un motivo per cui a Elland Road uno dei giocatori più importanti del recente ciclo non è così amato: dobbiamo tornare indietro all’estate 2023, quando i Peacocks chiudono al 19° posto in Premier retrocedendo in Championship. Harrison sfrutta una clausola sul contratto che gli permetteva di liberarsi in caso di retrocessione, passando in prestito biennale all’Everton. Un vero e proprio tradimento per la maggior parte del popolo di Leeds, che non ha mai perdonato l’esterno e adesso si augura che il suo passaggio a Firenze possa diventare definitivo: «Non ci mancherai» scrivono in coro.

Come sta Harrison? Dopo la gara di Bologna ne ha parlato Vanoli, che ancora non ha potuto lavorare con lui ma ha tenuto sott’occhio i primi test fisici fatti e il suo recente passato. Facendo il punto sui tre nuovi arrivati, il tecnico viola ha fatto capire che, rispetto a Solomon e Brescianini, il nuovo numero diciassette, titolare l’11 gennaio scorso nella gara di FA Cup contro il Derby County, abbia già un buon ritmo partita: «Harrison è diverso dagli altri due arrivati: è già in forma, pronto all’uso». Lo scrive il Corriere dello Sport.