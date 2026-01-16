16 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:32

Bucchioni attacca: “La Fiorentina era stata costruita male, non si può fare una rosa senza esterni”

Mirko Carmignani

16 Gennaio · 14:11

Aggiornamento: 16 Gennaio 2026 · 14:11

Il noto giornalista è intervenuto per parlare della Fiorentina che ha pareggiato l'ultimo turno contro il Milan

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina: “La Fiorentina gioca bene ora, ma non credete che sia facile salvarsi perché si trova a competere contro squadre che stanno bene come il Lecce che ha un ottimo impianto di gioco, il Verona che lotta come dei leoni e il Pisa che sta facendo un mercato per aumentare il livello, quindi non è una passeggiata.”

Su Harrison: “Un giocatore di qualità che viene da un campionato per intensità superiore con delle caratteristiche che ti mancavano. Lui come Solomon è un’ottima soluzione per l’esterno per creare delle alternative a questa rosa fatta male con tutti giocatori quasi uguali.”

Prosegue: “La Fiorentina non aveva degli esterni ed è una cosa inconcepibile perché non puoi avere una rosa solo per un modulo dato che se qualcosa non va con la tua idea iniziale puoi scombinare le carte. Tutte le squadre hanno almeno uno che salta l’uomo, invece noi niente. In più non avevi nessuno che cambiasse passo nel mezzo, infatti cercano Thorstvedt.”

