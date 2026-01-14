La Fiorentina dovrà rigenerare Harrison. A Leeds per farsi perdonare dai tifosi ha offerto loro la birra

La Fiorentina ha chiuso il suo terzo colpo del calcio mercato invernale. Si tratta di Jack Harrison esterno classe 1996 nato a Stoke on Trent in Inghilterra. L’esterno arriverà alla Fiorentina dal Leeds United in prestito con diritto di riscatto. Harrison è cresciuto nelle giovanili del Manchester United si è trasferito negli USA grazie ad una borsa di studio e di conseguenza ha esordito nel calcio professionistico in MLS.

A riportarlo in Inghilterra è stato il City, che lo ha prestato prima al Middlesbrough e poi al Leeds United che lo ha acquistato a titolo definitivo. Dopo l’esperienza al Leeds 2 anni in prestito all’Everton grazie ad una clausola che gli permetteva di unirsi ad un club di premier qualora in club fosse retrocesso. Adesso con il Leeds in Premier League era tornato al club ma visto che il club è passato al 3-5-2 è pronto a lasciare per unirsi alla Fiorentina.

In carriera Harrison ha collezionato 361 presenze con 53 gol e 47 assist. Può giocare sia come ala destra che sinistra con un rendimento presso che identico. 156 presenze e 27 gol a sinistra e 140 presenze e 22 gol a destra. Le sue stagioni migliori in Inghilterra sotto la guida di Bielsa. Nel 20/21 ha chiuso la stagione in Premier League con 8 gol e 8 assist mentre nella stagione dopo ha segnato 10 reti in 38 presenze in tutte le competizioni.

Negli ultimi anni il suo rendimento è calato vertiginosamente. All’Everton infatti ha segnato appena 4 reti in due stagioni, con la stagione scorsa chiusa con 1 gol. Ma il calo non è stato solo nello score ma anche nelle prestazioni. La versione di Harrison vista nell’altra squadra di Liverpool infatti è quella di un giocatore innocuo. Pochissimi tiri, pochi dribbling molto impreciso nei passaggi e nella rifinitura. Tuttavia si è fatto apprezzare per il suo impegno e lavoro per la squadra. Uno degli esterni d’attacco che più aiuta ed offre copertura e recupera palloni della Premier League. Un po’ come Kouame con Italiano.

Quest’anno a Leeds ha trovato anche un clima ostile. Infatti se prima era un beniamino del pubblico adesso viene spesso fischiato. Il motivo è legato a quella clausola che gli ha permesso di giocare 2 anni in prestito in un club di Premier dopo la retrocessione del Leeds in Championship. I tifosi lo hanno visto come un abbandono, giustamente, e non lo hanno mai perdonato. Così Harrison per provare a ricucire il rapporto ha lasciato birre pagate per 2500 sterline in un pub dei tifosi del Leeds prima dell’esordio stagionale proprio contro l’Everton. Ha fatto anche un altra donazione sempre nelle stesso giorno ad un altro pub noto ritrovo dei tifosi del Leeds.

Questo tuttavia non è bastato per riprendersi l’amore dei sui tifosi. Complice l’atmosfera difficile ed un modulo privo di esterni Harrison arriverà a Firenze. Un calciatore da rigenerare e che negli ultimi 2 anni ha faticato. Tuttavia arriva in un ruolo in cui la Fiorentina non ha nessuno e con un formula vantaggiosa per il club viola. Probabilmente non sarà lui a svoltare la stagione della Fiorentina ma può tornare utile