(VIDEO) Harrison è arrivato a Firenze. Adesso le visite mediche poi sarà un calciatore della Fiorentina

Jack Harrison è arrivato in questi minuti all’Aeroporto di Peretola per iniziare la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Il calciatore è arrivato dal Leeds in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Harrison adesso dovrà svolgere le visite mediche di rito prima di recarsi al Viola Park e firmare il contratto che lo legherà al club di Rocco Commisso. Fatti questi passaggi la Fiorentina avrà ufficialmente il suo terzo rinforzo di questo campionato
