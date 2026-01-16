16 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:44

(VIDEO) Harrison è arrivato a Firenze. Adesso le visite mediche poi sarà un calciatore della Fiorentina

(VIDEO) Harrison è arrivato a Firenze. Adesso le visite mediche poi sarà un calciatore della Fiorentina

16 Gennaio · 16:14

Aggiornamento: 16 Gennaio 2026 · 16:14

ACF Fiorentinaharrison

di

Jack Harrison è arrivato in questi minuti all’Aeroporto di Peretola per iniziare la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Il calciatore è arrivato dal Leeds in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Harrison adesso dovrà svolgere le visite mediche di rito prima di recarsi al Viola Park e firmare il contratto che lo legherà al club di Rocco Commisso. Fatti questi passaggi la Fiorentina avrà ufficialmente il suo terzo rinforzo di questo campionato

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Passione Fiorentina (@passionefiorentina_)

