Moretto: "Harrison è in viaggio verso Firenze, sarà della Fiorentina. Su di lui c'era il Valencia"

Moretto: “Harrison è in viaggio verso Firenze, sarà della Fiorentina. Su di lui c’era il Valencia”

13 Gennaio

Aggiornamento: 13 Gennaio 2026 · 10:28

La Fiorentina ha chiuso il suo terzo colpo del mercato invernale, si tratta dell’esterno classe 1996 del Leeds Jack Harrison. A rivelarlo è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto che sul proprio profilo X scrive: “Jack Harrison è in viaggio verso Firenze, operazione chiusa con la Fiorentina. Su di lui c’era anche il Valencia che però non ha avanzato nelle trattative.” Vanoli avrà così un altro esterno da schierare

