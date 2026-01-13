Moretto: “Harrison è in viaggio verso Firenze, sarà della Fiorentina. Su di lui c’era il Valencia”

La Fiorentina ha chiuso il suo terzo colpo del mercato invernale, si tratta dell’esterno classe 1996 del Leeds Jack Harrison. A rivelarlo è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto che sul proprio profilo X scrive: “Jack Harrison è in viaggio verso Firenze, operazione chiusa con la Fiorentina. Su di lui c’era anche il Valencia che però non ha avanzato nelle trattative.” Vanoli avrà così un altro esterno da schierare

