Adesso è ufficiale: Harrison è della Fiorentina. Arriva in prestito con diritto di riscatto, indosserà il 17

19 Gennaio

Con una nota sul proprio sito uffciale la Fiorentina ha comunicato lpacquisto di Jack Harrison, questo il comunicato del club viola:

ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jack David Harrison dal Leeds United F.C. Harrison, nato a Stoke-on-Trent, in Inghilterra, il 20 novembre 1996, è cresciuto nel Settore Giovanile del Manchester United e, nel corso della sua carriera, ha vestito, oltre quella del Leeds, anche le maglie del Middlesbrough, del New York City FC e dell’ Everton.
Il nuovo calciatore viola ha collezionato 194 presenze tra Premier League ed FA Cup segnando 27 reti e fornendo 23 assist.
Harrison indosserà la maglia numero 17.

