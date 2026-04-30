Corriere Fiorentino: “Apporto di Harrison insufficiente, non spinge Paratici a versare i 7 milioni”

L’inglese è stato impiegato con continuità da Vanoli

Questione diversa quella riguardante Harrison, il cui riscatto è fissato intorno ai 7 milioni di euro e comunque impiegato con continuità da Vanoli. Nelle 19 volte in cui è sceso in campo Harrison ha assicurato spinta soprattutto sulla fascia destra con un rendimento crescente nelle ultime gare in cui ha trovato anche il primo gol in maglia viola, ma il suo apporto non pare sufficiente a spingere Paratici a versare quanto pattuito al Leeds. Non che ai viola non possano tornare utili esterni in grado d’interpretare il 4-3-3 o il 4-2-3-1, ma dovendo far tornare anche i conti non ci sarebbe da stupirsi se le ali della prossima stagione possiamo cambiare volto un’altra volta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.