Harrison non è in viaggio verso Firenze. Ancora da capire quando sarà il suo arrivo in città

La Fiorentina ha praticamente chiuso l’arrivo del suo terzo acquisto del calciomercato invernale. Si tratta di Jack Harrison esterno classe 1996 proveniente dal Leeds United. Il calciatore arriverà in prestito con diritto di riscatto, la stessa formula usata dal club viola per l’acquisto di Manor Solomon. Ma non risulta che Harrison in questo momento sia diretto verso Firenze, ed è ancora da capire quando ci sarà il suo arrivo al Viola Park. Quello che è certo è che a breve sarà un nuovo rinforzo per Paolo Vanoli