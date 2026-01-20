Le prime parole di Harrison: “Prometto che darò tutto per la maglia della Fiorentina, sono entusiasta”

Jack Harrison ha pronunciato le prime parole da calciatore della Fiorentina ai microfoni del Club: “Sono entusiasta di iniziare, ho già conosciuto un paio di compagni anche se in questi giorni sono stato impegnato a svolgere le visite mediche. Il Viola Park è un posto bellissimo e non vedo l’ora di allenarmi. È un’esperienza nuova per me, ma ho la mente sempre aperta e sono emozionato. Ancora non ho visitato Firenze, ma se qualcuno ha qualche suggerimento lo ascolterò. Vanoli? Con lui ho avuto solo qualche scambio, ma mi sembra una brava persona.

Sono stati tutti gentili e accoglienti. Commisso? Ho sentito belle cose sulla sua famiglia e sull’amore per la Fiorentina, dispiace per la scomparsa e faccio le mie condoglianze, so che hanno fatto tanto per la città e per la Fiorentina. Ai tifosi viola prometto che darò il massimo questa maglia per risalire in classifica, e che migliorerò il mio italiano”.