TMW: "La Fiorentina accoglie Harrison, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto"

TMW: “La Fiorentina accoglie Harrison, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto”

La Fiorentina accoglie Jack Harrison (29 anni), terzo rinforzo del suo calciomercato di gennaio. Trovano conferma le indiscrezioni lanciate negli ultimi minuti, l’affare con il Leeds United è chiuso e i viola accoglieranno il laterale d’attacco classe 1996 con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’acquisto di Harrison, nel momento in cui sarà confermato con annuncio ufficiale, sarà il terzo del calciomercato di gennaio per la Fiorentina, che ha già definito in precedenza l’arrivo di Solomon in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham e del centrocampista Brescianini dall’Atalanta, sempre con una base dell’affare a titolo temporaneo ma con l’inserimento dell’obbligo di riscatto condizionato all’ottenimento della salvezza da parte dei toscani. Lo scrive Tuttomercatoweb

