Bucchioni su Dodò: “Non vuole rinnovare, se l’Inter è interessata ci farei un pensierino a darlo via”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “Harrison è un’operazione simile a Solomon come procedura e come tipologia perché anche lui è un esterno che viene dentro al campo. Lo conosco poco, ma è interessante perché ha il cambio di passo che noi non avevamo essendo una squadra troppo statica, invece questo sa aumentare il ritmo e ci aiuterà assolutamente. Adesso serve un difensore forte perché ne abbiamo 3 e sono dei giocatori che vanno a prendere il giallo troppo spesso, in più deve essere un titolare che sappia guidare la difesa.”

Prosegue: “Mi aspetto un profilo esperto come quelli che sono usciti tipo Dier che è uno che è stato al Bayern e ha tanta esperienza. Per me deve essere uno che sistemi il reparto perché pure col Milan ci hanno imbucato troppo facilmente, chiaramente bisogna schermare meglio la difesa ma uno lì dietro ci vuole. La difesa va migliorata perché non puoi concedere così tanto come fatto con Pulisic che si è mangiato 3 gol, non puoi pensare di fare più gol degli altri ma di prenderne meno.”

Su Palladino: “L’avevo criticato molto a Firenze, ma ora a Bergamo sta facendo un calcio propositivo che qua non c’era, invece è arrivato là ed è riuscito a dare continuità al lavoro di Gasperini come fece a Monza. Lui è bravo a mettere a posto lo spogliatoio ed è una dote per pochi che lui ha sempre dimostrato.”

Su Dodò: “La situazione è complicata, la Fiorentina gli ha offerto il rinnovo e lui non vuole, quindi piuttosto che perderlo a zero ci penserei e mi metterei a sedere con l’Inter se davvero è interessata. Ha passato mesi brutti e si sta riprendendo solo ora, non credo sia incedibile.”