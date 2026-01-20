20 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:10

Nazione: "Harrison alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni"

Nazione: "Harrison alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni"

20 Gennaio

Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 10:00

Ieri l'ufficialità del calciatore inglese alla Fiorentina

Nel giorno dell’ufficialità di Harrison (prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro), la Fiorentina ha di fatto messo le mani anche sul quarto rinforzo del mercato invernale. Lo riporta La Nazione.

