Nazione: “Harrison alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni”

20 Gennaio · 10:00
Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 10:00
Nel giorno dell’ufficialità di Harrison (prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro), la Fiorentina ha di fatto messo le mani anche sul quarto rinforzo del mercato invernale. Lo riporta La Nazione.