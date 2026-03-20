“Impressionato da Harrison a sinistra, spinge e accelera, a destra torna sempre indietro”

“ Harrison a sinistra mi è piaciuto molto, mentre dall’altra parte torna sempre indietro. Sono rimasto impressionato, ieri a sinistra accelerava e fino a ora non lo aveva mai fatto. Sono contento “. L’ex calciatore della Fiorentina

“ Harrison a sinistra mi è piaciuto molto, mentre dall’altra parte torna sempre indietro. Sono rimasto impressionato, ieri a sinistra accelerava e fino a ora non lo aveva mai fatto. Sono contento “. L’ex calciatore della Fiorentina Sauro Fattori ai microfoni di Radio FirenzeViola ha parlato così dell’inglese che ieri è stato fra i protagonisti del passaggio del turno in Conference League contro il Rakow.

In che momento è la Fiorentina?

“È un buon momento, anche se l’avversario è quello che è. Ieri la Fiorentina si vedeva che se accelerava era di un’altra categoria. Quando si è preso gol gli abbiamo schiacciati nella loro metà campo. Loro dopo il pareggio hanno messo quattro punte, ma niente di che. Ho visto una bell’uscita di Christensen. Io sono felicissimo di Ranieri. Secondo me è un giocatore che nella Fiorentina ci può stare e dimostra di essere una persona seria“.

Le sono piaciute le scelte di Vanoli?

“Allora mentre andavo a fare la diretta sapevo di una formazione inguardabile. Eravamo nella migliore situazione per passare il turno, poi dopo c’era l’Inter e la pausa per le nazionali. Ora in questo momento alla Fiorentina non interessa far giocare i giovani. Adesso deve giocare chi può essere utile alla causa. Fabbian non ha ancora fatto una prestazione buona e ieri ha giocato anche nel suo ruolo. Non ha passo e non stravedo per lui. Ieri ho visto dei messaggi che dicevano che Sohm era meglio. Secondo me non lo è, ma sicuramente non è peggio“.

Lo riporta tuttomercatoweb.com