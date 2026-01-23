Harrison: “Bielsa e Vanoli hanno molte qualità simili. Sto lavorando forte per tornare ai miei livelli”

Il nuovo calciatore della Fiorentina Jack Harrison è stato presentato alla stampa presso il media center del Viola Park, queste le sue parole:"Con Bielsa è stata un'esperienza incredibile. Lui chiedev...

Il nuovo calciatore della Fiorentina Jack Harrison è stato presentato alla stampa presso il media center del Viola Park, queste le sue parole:

"Con Bielsa è stata un'esperienza incredibile. Lui chiedeva molto, ogni dettaglio di cui aveva cura. Mi ha fatto giocare al mio meglio e spero di tornare a quei livelli qui. Pirlo è un calciatore famosissimo e spero di seguire le sue orme. Spero di poter portare quello che ho imparato in Premier qua, ci sono tanti inglesi che hanno fatto la differenza qua."

"Mi piace portare energia sul campo, lavorare davanti e coprire in difesa. so che in Italia è molto importante, lavorare molto sena palla e con la palla. portare qualità nell'ultimo terzo di campo con gol e assist. Questo è un bellissimo posto in cui giocare, un club fantastico."

"La mia ispirazione è tornare a giocare al mio meglio. Sto lavorando tantissimo anche fuori dal campo anche se nessuno lo vede. Spero di mostrare la mia qualità in campo e chissà poi che succede. Spero di diventare titolare subito e dimostrare le mie qualità. Voglio dare il 100% per questo club."

"A volte il calcio cambia ed è stato difficile essere retrocesso con il Leeds. Bielsa era molto chiaro e dettagliato e ho l'impressione che qui sarà lo stesso. Avere un piano gara chiaro in mente, sta lavorando molto anche con un preparatore privato. Spero di tornare ai livelli visti con Bielsa."

"Io sono sempre pronto e sono felicissimo di essere qua e far parte di ciò che Rocco Commisso ha costruito. tutti possono vedere il contributo che ha dato a questo club. Credo che sia un buon momento per il club per la città e non vedo l'ora di scendere in campo."

"Non c'è un motivo per il numero 17, lo portavo quando ero giovane. In Italia mi hanno detto che è un numero sfortunato e spero di smentire questa cosa. Per me la Fiorentina è un grande club e non merita il posto di adesso. per me è l'opportunità di giocare in un grande club. Non ho paura di questa sfida ci sono già passato e spero di portare questo club dove merita di stare."

"Ovviamente ci sono molti esempi di calciatore che vengono dalla Premier in Serie A e hanno influenzato la mia decisione. So che per giocare in Serie A bisogna essere intelligenti e avere qualità. Ho visto una grande opportunità, devo lavorare a testa bassa e dare il mio meglio."

"Si ci sono state varie opzioni in Spagna, ma vedendo com'è il club qua a Firenze per me è stata chiara la scelta. Ho capito la cultura e il modo di vivere, ciò che il club mette a disposizione dei calciatori c'è tutto qua per me. Ho una mente aperta."

"Un aggettivo per era intensità, se riesco a portarla in tutto gli aspetti del gioco raggiungo il successo. Vedo tante qualità simili di Vanoli e Bielsa. Vedo tanta intensità e passione, devo capire meglio l'Italiano ma urla molto e si fa capire. Ho già parlato con lui ed è molto attento ai dettagli, ci ha già spiegato tutto cosa vuole dalle ali. Ha molta passione ed è attento ai dettagli, mi sembra un grande allenatore"