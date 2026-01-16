16 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:33

Nazione: “Harrison oggi a Firenze. Alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto”

Jack Harrison

Rassegna Stampa

Niente obbligo neanche condizionato come aveva chiesto il Leeds

Prosegue l’attesa per veder sbarcare a Firenze il terzo acquisto del mercato invernale viola. Quel Jack Harrison per il quale la trattativa sembrava poter essere lampo e che invece ha richiesto più tempo del previsto. Ma le ultime ore sono state comunque positive, con la Fiorentina che ha strappato il prestito secco con diritto di riscatto sul quale ha da sempre voluto impostare l’affare. Niente obbligo, nemmeno condizionato, richiesto inizialmente dal Leeds. Il club inglese ha dato il via libera alla proposta viola, mancano da limare alcuni aspetti per l’ingaggio dell’esterno, ma niente che possa mettere in pericolo il suo arrivo a Firenze, che avverrà nelle prossime ore. Lo riporta La Nazione.

