16 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione sicura: “Gud-Harrison? Coesistenza difficile. Vanoli adotta il cambio modulo?”

Rassegna Stampa

Nazione sicura: “Gud-Harrison? Coesistenza difficile. Vanoli adotta il cambio modulo?”

Redazione

16 Febbraio · 09:00

Aggiornamento: 16 Febbraio 2026 · 09:00

TAG:

FiorentinaGudmundssonharrisonVanoli

Condividi:

di

Il 4-1-4-1 per Vanoli al momento è l'assetto migliore

«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova», sosteneva Agatha Christie. Qui, in realtà siamo fermi a un indizio e mezzo. Considerato che Albert Gudmundsson non ha giocato la ripresa della sfida con il Torino e l’intera gara contro il Como. Dire infatti che la Fiorentina ha un assetto più performante senza l’islandese è un azzardo, non fosse per le qualità dell’islandese, anche se appare a singhiozzo. Semmai, aspettando tempi di recupero certi dopo l’infortunio alla caviglia, bisognerà capire come Vanoli intende sfruttare il numero 10. Già, perché l’assetto con in campo contemporaneamente sia Solomon che Harrison, con Parisi riportato basso a sinistra, sembra quello più equilibrato. O meglio, quello che ha dato risposte più confortanti e non solo in termini di risultati. Che in questo periodo contano e parecchio.

Per la Conférence il dilemma pare rimandato – difficile Gud torni a disposizione –, ma per la gara da circoletto rosso con il Pisa potrebbe esserci. Al momento il rebus pare rimandato, ma l’interrogativo resta. Dunque, restando ai fatti, l’innesto di Harrison ha dato più brio, sicuramente meno talento, ma maggiore profondità. Però è difficile rinunciare anche all’imprevedibilità dell’islandese e anche a quella di Solomon che agisce con maggiore incisività sulla sinistra. Quella preferita proprio da Gudmundsson a meno che non si cambi assetto, ma il 4-1-4-1 è al momento quello migliore. Il 4-2-3-1, che vedrebbe tutti e tre dietro a Kean sacrificherebbe Fagioli. Impossibile pensarlo. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio