Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Harrison-Fiorentina accelerata nella notte. Affare lampo. Consigliato da Paratici”

Jack Harrison

14 Gennaio · 09:08

Aggiornamento: 14 Gennaio 2026 · 09:08

Fiorentinaharrison

Harrison il terzo colpo invernale

L’accelerata nella notte. E il terzo colpo invernale della Fiorentina è così servito. Dopo Solomon e Brescianini ecco Jack Harrison , in arrivo nelle prossime ore a Firenze. Idolo dei tifosi del Leeds, ha bisogno di ritrovare l’entusiasmo dei giorni migliori, ma per Paolo Vanoli può rappresentare una pedina funzionale. Esterno offensivo classe ‘96, di quelli che scendono sul binario e mettono cross a ripetizione. Ala vecchio stile. Mancino sulla corsia sinistra, anche se può giocare pure sul versante opposto, dove Vanoli ha più bisogno. Prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni e affare lampo che ha tutte le caratteristiche per esser stato condotto, o quantomeno consigliato, da Fabio Paratici che in passato avrebbe voluto portare Harrison anche al Tottenham. Lo scrive La Nazione. 

